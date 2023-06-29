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В МИД РФ прокомментировали запрет Чехии на участие россиян в соревнованиях в стране

Захарова назвала ксенофобией запрет россиянам соревноваться на территории Чехии

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова прокомментировала решение чешских властей запретить российским спортсменам выступать на территории страны. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Ксенофобия», — сказала Захарова.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), прошедшем 28 марта, было рекомендовано допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если спортсмены не выражали активную поддержку проведению СВО на территории Украины.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее сообщалось, что чешским спортсменам также запрещено участвовать в соревнованиях на российской территории.

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