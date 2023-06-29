Булыкин: турнир с иностранными командами будет проверкой для «Зенита»

Матчи с иностранными командами станут проверкой для футболистов петербургского «Зенита». Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге состоится межсезонный турнир, с «Зенитом» сыграют сербская «Црвена Звезда», азербайджанский «Нефтчи» и турецкий «Фенербахче».

«Это здорово, когда есть международные матчи, международные игры. Можно посмотреть уровень других стран. Я думаю, что этот турнир будет отдушиной для болельщиков и проверкой для наших футболистов, чтобы посмотреть, как они выглядят на фоне иностранных команд.

«Зенит» должен выглядеть хорошо и не разочаровать своих болельщиков. Мы всегда болеем за российские команды, поэтому считаем, что «Зенит» — фаворит и должен хорошо сыграть», — заявил Булыкин.

«Зенит» также до старта нового сезона чемпионата России, который начнется 21 июля, сыграет за Суперкубок страны с московским ЦСКА. Матч состоится 15 июля.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия в соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее член совета директоров турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Салахаттин Баки опроверг сообщения о том, что нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко отказался от поездки на международный турнир в Санкт-Петербург.