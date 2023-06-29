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Полузащитник «Челси» перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Журналист Романо: полузащитник Маунт перейдет из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

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Twitter

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, что руководство лондонского клуба приняло последнее предложение от «МЮ». «Челси» получит за продажу Маунта €69 млн.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Маунт принял участие в 24 матчах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. На чемпионате мира в Катаре он не отметился результативными действиями в четырех проведенных встречах. Всего за сборную Англии он провел 36 игр, забив пять мячей. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Маунта составляет €60 млн. Его контракт с «Челси» действует до 30 июня 2024 года. Ранее он выступал за английский «Дерби Каунти» и нидерландский «Витесс».

Ранее сообщалось, что футболист «Челси» перешел в «Арсенал».

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