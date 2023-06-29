Источник сообщил, что бразильский «Фламенго» договорился с Клаудиньо о переходе

Бразильский футбольный клуб «Фламенго» договорился с игроком «Зенита» Клаудиньо о трансфере. Об этом сообщает Coluna do Fla/Flamengo.

По информации источника, «Фламенго» попытается договориться о переходе бразильца с «Зенитом». Руководство петербургского клуба потребует за Клаудиньо не менее €12 млн. Бразильцы хотят снизить цену.

О том, что Клаудиньо стал главной трансферной целью для бразильского клуба «Фламенго», который желает усилить атакующую линию, сообщил 28 июня журналист Мауро Сезар в Twitter.

Клаудиньо стал игроком петербургской команды летом 2021 года. В текущем сезона он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить пять мячей и сделать 12 голевых передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Петербургский «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд.

Ранее стало известно, почему во «Фламенго» уверены в подписании Клаудиньо.