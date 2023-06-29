«Когда-нибудь это может случиться»: Зидан ответил, хотел бы он тренировать Мбаппе

Бывший главный тренер и игрок мадридского «Реала» Зинедин Зидан не исключил, что когда-нибудь будет тренировать французского нападающего Килиана Мбаппе. Его слова передает L`Equipe.

«Когда ты тренер и есть такой игрок, как он, конечно, ты хочешь его тренировать. Многое может произойти. Когда-нибудь это может случиться. В любом случае, я восхищаюсь тем, что он делает», — сказал Зидан.

Как ранее утверждала Marca, мать Мбаппе уже сообщила руководству «ПСЖ», что тот не собирается продлевать контракт с клубом, но намерен отработать его до конца. Соглашение между клубом и игроком истекает по окончании сезона-2023/24.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся. Руководство мадридского клуба заявляло, что летняя трансферная компания уже завершена.

Ранее стало известно, когда Мбаппе перейдет в «Реал».