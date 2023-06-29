Деменко: думаю, «Зенит» будет достойно выглядеть на турнире с иностранными клубами

Бывший футболит петербургского «Зенита» Максим Деменко, который также играл в московском «Спартаке» и «Краснодаре», в комментарии «Газете.Ru» объяснил, для чего нужен межсезонный турнир с иностранными командами, в котором примет участие клуб из Санкт-Петербурга.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге состоится турнир, с «Зенитом» сыграют сербская «Црвена Звезда», азербайджанский «Нефтчи» и турецкий «Фенербахче».

«Да нет, [нельзя выделить фаворита]. У всех команд сейчас идет подготовительный процесс. Такой самоцели нет, в любом случае, это финансовый турнир, в плане зарабатывания денег. Плюс для тренеров проверка. Думаю, что «Зенит» будет достойно выглядеть. Матчи будут больше не официальными, но будет максимум [на поле]», — заявил Деменко.

«Зенит» также до старта нового сезона чемпионата России, который начнется 21 июля, сыграет за Суперкубок страны с московским ЦСКА. Матч состоится 15 июля.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия в соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее член совета директоров турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Салахаттин Баки опроверг сообщения о том, что нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко отказался от поездки на международный турнир в Санкт-Петербург.