Аналитик Баттон заявил, что российский хоккеист Мичков похож на Месси

Аналитик TSN Крэйг Баттон сравнил российского хоккеиста Матвея Мичкова, которого на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрала «Филадельфия Флайерз», с легендарным аргентинским футболистом Лионелем Месси. Слова Баттона передает пресс-служба НХЛ.

«Когда Месси попадает в голевую зону, он опасен, и противнику лучше знать, где он находится. Матвей как хоккеист очень похож. Он исследует. Он ищет возможности. Но когда они появляются, Мичков молниеносно пользуется ими. Для меня Мичков — чистый снайпер. Я думаю, самое сложное в НХЛ — это забивать голы, и он это делает», — заявил Баттон.

Нападающий этот сезон провел в «Сочи», перебравшись из петербургского СКА на правах аренды. Он отыграл за южан 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач.

По результатам сезона в регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, набрав всего 32 очка в 68 матчах.

«Чикаго Блэкхокс» ранее выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал форварда Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что «Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте.