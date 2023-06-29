Мостовой посоветовал Чалову перейти в европейский клуб

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что форварду столичного ЦСКА Федору Челову стоит продолжить карьеру в Европе. Слова Мостового передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если это предложение есть к Чалову, а я думаю, что есть. Оно может появиться. Почему нет? Федор - один из немногих игроков российских, кто играл в Европе. Мы помним его аренду в «Базеле». Нужно ли переходить? Если есть возможность, конечно, нужно попробовать», — сказал Мостовой.

25-летний форвард уже играл в европейском чемпионате — в 2022 году он выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.

Чалов выступает в системе московского ЦСКА с 2006 года. За основную команду армейцев форвард дебютировал 21 сентября 2016 года в гостевом матче 1/16 Кубка России против «Енисея» (1:2), выйдя на замену на 76-й минуте. В завершившемся сезоне-2022/23 Чалов сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач. Чалов помог армейскому клубу завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграть Кубок России.

15 июля ЦСКА сразится за Суперкубок страны с петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что греческий клуб сделал официальное предложение Чалову.