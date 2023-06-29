Олимпийская чемпионка Щербакова сделала заявление о возобновлении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не стала давать конкретный ответ на вопрос о своем возвращении к соревновательной деятельности. Слова фигуристки приводит Sport24.

«Честно говоря, я не люблю разговоры о чем-то несовершенном. Если это случится, то вы и болельщики это не пропустите. Все об этом узнают, и будет, что обсудить. А пока не хотелось бы это никак комментировать и обсуждать», — заявила фигуристка.

27 июня источник сообщил РИА Новости, что Щербакова может возобновить соревновательную деятельность в предстоящем сезоне.

На Олимпийских играх в Пекине Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании в личном турнире. В 2021 году фигуристка стала чемпионкой мира, но в сезоне-2021/22 не смогла защитить свой титул из-за того, что весной 2022 года российские фигуристы были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за военной операции России на Украине.

В августе 2022 года спортсменка перенесла операцию на колене. Она пропустила сезон-2022/23, но о завершении профессиональной карьеры не объявляла.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила вероятное возвращение Щербаковой на соревновательный лед.