Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Костомаров опубликовал новое видео тренировки с протезами

Олимпийский чемпион Костомаров опубликовал новое видео тренировки с протезами

Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров опубликовал новое видео, на котором он проводит тренировку после ампутации конечностей. В этот раз спортсмен показал себя в полный рост.

Ранее было опубликовано видео, на котором Костомаров занимается на велотренажере, но в кадр не попали кисти фигуриста. Тогда зрители заметили, что Роман осваивает протезы на ногах.

На новом видео Костомаров делает махи ногами. Его кисти забинтованы.

«Каждый день стараюсь делать что то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!!!», — написал Костомаров в социальных сетях.

Олимпийский чемпион находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в реанимацию с тяжелой формой пневмонии, ему делали ЭКМО, и он долгое время находился на ИВЛ. Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился стоп и нескольких пальцев на руках.

Ранее врач рассказал о первых тренировках Костомарова после ампутаций.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях