Костомаров опубликовал новое видео тренировки с протезами

Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров опубликовал новое видео, на котором он проводит тренировку после ампутации конечностей. В этот раз спортсмен показал себя в полный рост.

Ранее было опубликовано видео, на котором Костомаров занимается на велотренажере, но в кадр не попали кисти фигуриста. Тогда зрители заметили, что Роман осваивает протезы на ногах.

На новом видео Костомаров делает махи ногами. Его кисти забинтованы.

«Каждый день стараюсь делать что то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!!!», — написал Костомаров в социальных сетях.

Олимпийский чемпион находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в реанимацию с тяжелой формой пневмонии, ему делали ЭКМО, и он долгое время находился на ИВЛ. Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился стоп и нескольких пальцев на руках.

Ранее врач рассказал о первых тренировках Костомарова после ампутаций.