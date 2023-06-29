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Стало известно, когда Мбаппе перейдет в «Реал»

Журналист Галлардо: Мбаппе перейдет в «Реал» в начале июля

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Reuters

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе станет игроком мадридского «Реала» в начале июля. Об этом сообщает журналист El Chiringuito TV Франсуа Галлардо в Twitter.

По информации источника, мама французского форварда Файза Ламари и адвокаты футболиста прибудут в столицу Испании для согласования последних условий трансфера. Это произойдет между 1 и 7 июля.

Как ранее утверждала Marca, мать игрока уже сообщила руководству «ПСЖ», что тот не собирается продлевать контракт с клубом, но намерен отработать его до конца. Соглашение между клубом и игроком истекает по окончании сезона-2023/24.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся. Руководство мадридского клуба заявляло, что летняя трансферная компания уже завершена.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов предложить за Мбаппе рекордную сумму.

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