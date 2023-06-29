Дочь главы ОКР Позднякова рассказала о реакции отца на развод с мужем, уехавшим из-за СВО

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова, дочь главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, вспомнила, как отец отреагировал на ее развод с мужем Константином Лохановым, который уехал в США после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом Позднякова рассказала на авторском YouTube-канале колумниста «Спорт-Экспресс» Аллы Шишкиной «Без воды».

«Ну, сказать, что папа расстроился, – это самое мягкое. Для него это тоже ситуация, вызвавшая переживания. Все-таки первая дочь… <...>

Это эмоциональный момент с точки зрения отношений отца и дочери. Не представляю, что происходило бы со мной, если бы с моим ребенком произошло то же самое. Конечно, потом все выдохнули и поняли — да, лучше так», — поделилась Позднякова.

Пара состояла в официально зарегистрированных отношениях с сентября 2020 года. На момент начала СВО в феврале 2022 года Лоханов проходил лечение в Германии, после чего уехал в США и в Россию больше не возвращался. В сентябре 2022 года Позднякова решила развестись.

Поздняков, комментируя решение дочери о разводе, заявил, что любовь к Родине позволили Софии не разделить печальную участь «испуганных любителей малинового фраппе и самокатов».

Ранее Позднякова заявила, что переезд Лоханова в США после начала СВО сопровождался решением о разводе.