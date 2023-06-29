Стало известно, кто ведет трансфер Бонгонда в «Спартак»

Агент главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля Тимми Мешедер ведет трансфер футболиста испанского «Кадиса» Тео Бонгонда в команду, передает «Евро-Футбол.Ру».

Ранее издание Metaratings сообщило, что Абаскаль лично заинтересован в переходе футболиста.

«Кадис» покупал форварда у бельгийского «Гента» за €4 млн и намерен продать его дороже. Испанский клуб не хочет расставаться с 27-летним футболистом, но игрок не исключает возможной смены обстановки.

В минувшем сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

«Спартак» по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 54 балла и занял третье место, пропустив вперед петербургский «Зенит» (70 баллов) и московский ЦСКА (58 очков).

Ранее «Спартак» предложил испанскому клубу €7 млн за бельгийца.