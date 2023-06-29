Юран рассказал, с какими сложностями он столкнулся в «Пари НН»

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран рассказал, что он принял команду в ужасном физическом состоянии, передает «Спорт-Экспресс».

«Ребята были просто разобраны. Приходилось по ходу чемпионата наращивать нагрузки, держа в голове календарные матчи. Нельзя было допустить того, чтобы игроки упали в функциональную яму», — сказал Юран.

54-летний специалист возглавил «Пари НН» 4 апреля. По итогам сезона-2022/23 команда заняла 13-е место и через стыковые матчи с «Родиной» (3:0, 0:2) завоевала право выступать в высшем дивизионе российского футбола.

Также Юран сообщил «Спорт-Экспрессу», что по итогам сезона его контракт с клубом автоматически продлен на два года.

Ранее легионер «Пари НН» Момо Янсане назвал Юрана отцом.