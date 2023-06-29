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«Зачем создавать видимость»: дочь главы ОКР рассказала о разводе с мужем, уехавшим из-за СВО

Фехтовальщица Позднякова заявила, что отношения с мужем испортились после его переезда в США

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова, дочь главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, призналась, что переезд ее бывшего супруга Константина Лоханова в США после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине автоматически сопровождался решением о разводе. Об этом Позднякова рассказала на авторском YouTube-канале колумниста «Спорт-Экспресс» Аллы Шишкиной «Без воды».

«За три месяца, что не виделись, и отношения стали портиться, и я какие-то моменты пересмотрела. Редко ошибаюсь в важных шагах. Утром просыпаюсь и понимаю, что все для себя определила. Позвонила Косте, сказала, что не поеду. И добавила: «Зачем тогда продолжать, создавать какую-то видимость?» — сказала Позднякова.

Пара состояла в официально зарегистрированных отношениях с сентября 2020 года. На момент начала СВО в феврале 2022 года Лоханов проходил лечение в Германии, после чего уехал в США и в Россию больше не возвращался. В сентябре 2022 года Позднякова решила развестись.

Поздняков, комментируя решение дочери о разводе, заявил, что любовь к Родине позволили Софии не разделить печальную участь «испуганных любителей малинового фраппе и самокатов».

Ранее Лоханов рассказал о своем отъезде в США в феврале 2022 года.

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