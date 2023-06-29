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Малком вернулся в расположение «Зенита»

Бразильский футболист «Зенита» Малком вернулся в расположение команды

Нападающий сборной Бразилии Малком вернулся в расположение петербургского «Зенита», сообщает пресс-служба команды в Telegram.

Малком улетел из России в середине мая из-за рождения сына. В июне футболист сыграл за сборную Бразилии в матче против команды Гвинеи. Через несколько дней он впервые вышел в стартовом составе в игре с Сенегалом.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне РПЛ Малком провел 27 матчей, отметившись 23 забитыми мячами и семью результативными передачами. Бразилец стал лучшим бомбардиром сезона в лиге. Он на три гола опередил игрока «Спартака» Квинси Промеса. В сезоне-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Ранее футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, сколько бы Малком получал в европейском клубе.

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