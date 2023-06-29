В Тунисе допустили возможность сыграть товарищеский матч с Россией

Пресс-секретарь Федерации футбола Туниса Кайс Регес высказался о возможном проведении товарищеского матча против сборной России, допустив, что такой матч возможен в будущем, передает Sport24.

«У нас товарищеский матч 12 сентября в Каире против Египта, поэтому матч со сборной России этой осенью маловероятен. Однако в будущем — все возможно», — сказал Регес.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Последний официальный матч россияне сыграли осенью 2021 года, уступив на выезде сборной Хорватии со счетом 0:1. Это поражение не позволило России напрямую выйти на чемпионат мира. В стыковом матче подопечные Валерия Карпина должны были сыграть с Польшей, но игра была отменена из-за дисквалификации России.

Ранее футболист сборной России Роман Ежов объяснил, почему игроки уважают Валерия Карпина.