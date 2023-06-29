Тренер «Спартака» заинтересован в трансфере игрока из чемпионата Испании

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль лично заинтересован в трансфере футболиста испанского «Кадиса» Тео Бонгонда, сообщает Metaratings.

Испанский специалист хочет видеть футболиста в команде, чтобы расширить вариативность в атакующей линии команды. Сделка близка к завершению.

«Кадис» покупал форварда у бельгийского «Гента» за €4 млн и намерен продать его дороже. Испанский клуб не хочет расставаться с 27-летним футболистом, но игрок не исключает возможной смены обстановки.

В минувшем сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

«Спартак» по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 54 балла и занял третье место, пропустив вперед петербургский «Зенит» (70 баллов) и московский ЦСКА (58 очков).

Ранее экс-футболист Алексей Селин рассказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство в РПЛ.