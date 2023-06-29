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Ловчев призвал включить крымские клубы в чемпионат России

Экс-игрок «Спартака» Ловчев призвал включить клубы из Крыма в чемпионат России

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале призвал включить клубы из Крыма в чемпионат России, несмотря на запрет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

«Какие вообще наши опасения. Мы включаем крымские клубы, делаем то, что нужно нам. Нас сегодня не пустят играть ни в ФИФА, ни в УЕФА. На мой взгляд, пора самим принимать решения», — написал Ловчев.

В июне Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала лишить Российский футбольный союз (РФС) членства в ФИФА и УЕФА из-за интеграции крымских клубов, которая намечена на сезон 2023/24.

В новом сезоне в Первой лиге выступят «Севастополь» и «Рубин» из Ялты. Также к этому дивизиону присоединятся «Химки» и «Торпедо», покинувшие Российскую премьер-лигу (РПЛ).

ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям весной прошлого года.

Ранее в УЕФА отреагировали на требование Украины исключить Россию из состава организации.

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Футбол. Чемпионат России
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