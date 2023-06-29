Футболист Денисов назвал второй по популярности клуб в Санкт-Петербурге

Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал, что стал болельщиком красно-белых, несмотря на то, что жил в Санкт-Петербурге, передает «Матч ТВ».

«Каково это – жить в Петербурге и болеть за «Спартак»? «Спартак» — второй клуб в городе по численности болельщиков. Многие из старшего поколения поддерживали красно-белых», — сказал Денисов.

Денисов выступает за «Спартак» с 2019 года. В составе красно-белых Денисов стал обладателем Кубка России сезона-2021/22.

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) столичная команда стала третьей, уступив «Зениту», который выиграл пятое подряд чемпионство, 16 очков.

Также красно-белые не смогли защитить титул обладателя Кубка России. «Спартак» вылетел из розыгрыша турнира сезона-2022/23 на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов, проиграв на выезде тольяттинскому «Акрону» со счетом 2:1.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) выразил желание, чтобы в сезоне-2023/24 «Спартак» стал чемпионом России.