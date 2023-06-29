В сборной Венгрии рассказали, почему их команда не будет играть с Россией

Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо рассказал, что венгерская сборная не сыграет с Россией в сентябре в товарищеском матче из-за загруженности календаря, передает Sport24.

«На данный момент у нас уже забронированы все наши дни в рамках игр ФИФА. Поэтому согласно нашему календарю мы не сможем организовать встречу со сборной России в сентябре», — сказал Шабо.

Шабо отметил, что у Федерации футбола Венгрии есть отношения со всеми футбольными союзами, в том числе и с Российским футбольным союзом (РФС).

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее российского арбитра пригласили на сбор УЕФА.