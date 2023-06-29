Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Партнерство черных футболистов осудило английский футбол

Партнерство черных футболистов осудило английский футбол из-за недостаточного расового разнообразия

close
100%
Lee Smith/Reuters

Партнерство черных футболистов Black Footballers выступило с обвинением в адрес английской футбольной ассоциации из-за недостаточного расового разнообразия, передает Sky Sports.

Организация недовольна несоблюдением «Кодекса разнообразия», в соответствии с которым клубы должны стремиться заполнять установленную квоту сотрудников (25%) и тренеров (10%) не белого цвета кожи. Этот документ был разработан в 2020 году. Его поддержали все клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).

В отчете организации отмечается, что лишь десять клубов из всех четырех дивизионов соответствуют требованиям: «Ипсвич Таун», «Куинз Парк Рейнджерс», «Стоук Сити», «Бернли», «Бертон Альбион», «Донкастер Роверс», «Флитвуд Таун», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

В сезоне-2022/23 в АПЛ темнокожие игроки составляют 43% всех футболистов.

Ранее бывший тренер сборной России объяснил, как нужно бороться с расизмом в футболе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях