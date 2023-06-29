Партнерство черных футболистов осудило английский футбол

Партнерство черных футболистов Black Footballers выступило с обвинением в адрес английской футбольной ассоциации из-за недостаточного расового разнообразия, передает Sky Sports.

Организация недовольна несоблюдением «Кодекса разнообразия», в соответствии с которым клубы должны стремиться заполнять установленную квоту сотрудников (25%) и тренеров (10%) не белого цвета кожи. Этот документ был разработан в 2020 году. Его поддержали все клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).

В отчете организации отмечается, что лишь десять клубов из всех четырех дивизионов соответствуют требованиям: «Ипсвич Таун», «Куинз Парк Рейнджерс», «Стоук Сити», «Бернли», «Бертон Альбион», «Донкастер Роверс», «Флитвуд Таун», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

В сезоне-2022/23 в АПЛ темнокожие игроки составляют 43% всех футболистов.

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