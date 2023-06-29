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УЕФА предложил новый формат отбора европейских сборных на чемпионат мира — 2026

УЕФА предложил провести плей-офф при отборе европейских сборных на чемпионат мира — 2026

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Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разработал новый формат отбора европейских национальных команд на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В УЕФА предлагают разбить отборочный турнир на групповой этап, который пройдет с марта по ноябрь 2025 года, и плей-офф, который разыграют в марте 2026 года.

Во время первого этапа сборные будут разделены на 12 групп по четыре или пять команд в каждой. Победители квартетов получат прямую путевку на ЧМ.

Сборные, которые заняли вторые места, отправятся в плей-офф. На этом этапе также cыграют четыре победителя групп Лиги наций cезона-2024/2025, не cумевшие закрепитьcя на первой или второй cтрочке на групповом этапе отбора на мировой чемпионат. Команды разобьют на четыре группы. Далее сборные проведут одноматчевые полуфиналы и одноматчевые финалы.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Всего на турнире сыграют 48 команд.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

За период отстранения россияне провели несколько товарищеских игр с командами из Азии, а также с Ираком и Ираном. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщали о рассмотрении вопроса перехода в Азию.

Ранее определились четвертьфинальные пары молодежного чемпионата Европы — 2023 по футболу.

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