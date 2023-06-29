Колосков выступил против иностранца на посту главы департамента судейства РФС

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал приглашение сербского арбитра Милорада Мажичана на пост главы департамент судейства РФС. Его слова приводят «Известия».

«Всегда был против, чтобы российский судейский корпус возглавлял иностранный специалист. Уже было несколько попыток — испанцы, итальянцы, венгры. А толку-то от этого? Качества никакого.

Здесь будет то же самое. Важный момент: Милораду потребуется время, минимум полгода, чтобы вникнуть в проблему. А за этот период судейство может еще ухудшиться.

Также, на мой взгляд, качество судейства мало зависит от того, кто руководит департаментом. Оно зависит от того, как мы работаем по системе подготовки судей. Может, я ошибаюсь, но ни разу не слышал, что судейский комитет разработал стратегию подготовки арбитров до 2030 года», — сказал Колосков.

Мажич прилетит в Москву 29 июня и приступит к работе на сборе судей Российской премьер-лиги (РПЛ). Его контракт с РФС заключен на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Заместителем Мажича станет его бывший ассистент на протяжении многих лет — Далибор Джурджевич, который будет отвечать, в том числе, за улучшение качества работы системы VAR.

Мажич обслуживал матчи чемпионатов мира по футболу 2014 и 2018 годов, Кубка конфедераций — 2017, финал Лиги чемпионов — 2018, а также другие международные турниры. После завершения карьеры он руководил судейским корпусом на Кипре, а также занимал должность инструктора Международной федерации футбола (ФИФА).

С сентября 2022 года серб входит в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС).

Ранее российского арбитра пригласили на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).