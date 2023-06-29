Футболист «Ростова» рассказал о диете Карпина

Футболист «Ростова» Виктор Мелехин заявил, что тяжелее всего ему было отказаться от хлеба в рамках диеты, которую требует соблюдать главный тренер команды Валерий Карпин. Его слова передает «Metaratings.ru».

«От чего тебе было отказаться тяжелее всего? От хлеба. Желательно без хлеба и без мучного. Но на завтрак можно взять один кусочек.

Сахар? Не сказал бы, что Карпин жестко запрещает, что нельзя прям и все. Это немного преувеличено. Можно выбрать один день недели и съесть шоколадку, все в меру можно», — сказал футболист.

19-летний центральный защитник выступает за основной состав донского клуба с 2021 года. В прошлом сезоне футболист провел 34 матча за «Ростов» во всех турнирах, в которых сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в €3,5 млн.

Ранее Мелехин попал в число претендентов на приз Golden Boy.