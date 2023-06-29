Клуб НХЛ продлил контракт с российским хоккеистом на пять лет

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» официально объявил о продлении контракта с российским форвардом Иваном Барбашевым на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с нападающим рассчитано на пять лет. По информации североамериканских СМИ, россиянин будет зарабатывать в среднем $5 млн в год.

27-летний Барбашев перешел в «Вегас» по ходу прошлого сезона и выиграл Кубок Стэнли, который стал для него вторым в карьере. Первый он в 2019 году завоевал в составе «Сент-Луис Блюз», который задрафтовал хоккеиста в 2014-м под общим 33-м номером.

Всего в активе Барбашева в регулярных чемпионатах НХЛ 433 матча и 194 очка (84 шайбы и 110 результативных передач), в плей-офф он провел 72 игры и набрал 27 баллов (10+17).

В составе молодежной сборной России он выигрывал серебряные и бронзовые медали молодежных чемпионатов мира.

Ранее глава Международной федерации хоккея обвинил российскую прессу в разжигании скандала.