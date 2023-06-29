Бывший наставник «Барселоны» стал главным тренером нового клуба Месси

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино возглавил команду североамериканской Главной футбольной лиги (МLS) «Интер Майами». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Очень рад приcоединитьcя к такому большому клубу, как «Интер Майами». Знаю, что вмеcте мы можем добитьcя многого. У клуба еcть необходимая инфраcтруктура, чтобы cоcтавить конкуренцию в чемпионате. Верю, что упорным трудом и приверженноcтью каждого мы cможем добитьcя этого», — заявил Мартино.

Сроки действия контракта со специалистом не разглашаются. Он приступит к работе после получения рабочей документации.

Последним местом работы 60-летнего аргентинца была национальная сборная Мексики, из которой он ушел в 2022 году.

3 июня Лионель Месси провел последний матч в составе «Пари Сен-Жермен», выйдя на поле против «Клермона» в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в «Интер Майами» в качестве свободного агента.

Мартино работал с Месси в сборной Аргентины и «Барселоне».

Ранее издание Mundo Deportivo назвало дату презентации Месси в качестве игрока «Интер Майами».