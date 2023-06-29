Стали известны четвертьфинальные пары молодежного Евро-2023

Определились все четвертьфинальные пары молодежного чемпионата Европы 2023 года (не старше 21 года) по футболу, который проходит в Румынии и Грузии.

В четвертьфинале турнира сыграют следующие пары:

Грузия — Израиль;

Англия — Португалия;

Испания — Швейцария;

Франция — Украина.

Игры 1/4 финала Евро-2023 пройдут 1-2 июля. Турнир завершится 8 июля.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

За период отстранения россияне провели несколько товарищеских игр с командами из Азии, а также с Ираком и Ираном. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщали о рассмотрении вопроса перехода в Азию.

Последняя официальная игра состоялась в ноябре 2021 года против сборной Хорватии.

Ранее российского арбитра пригласили на сбор УЕФА.