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Легионер «Динамо» не хочет возвращаться в Россию

Защитник Бальбуэна не хочет играть за «Динамо»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Парагвайский центральный защитник Фабиан Бальбуэна не хочет возвращаться в московское «Динамо». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как утверждает источник, на невозвращении в Москву настаивает семья парагвайского футболиста. Сейчас представители игрока ищут ему варианты в Европе и Латинской Америке. В агентстве игрока отказались комментировать будущее своего клиента.

Летом 2022 года Фабио Бальбуэна покинул «Динамо». Он воспользовался правом Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил контракт с российским клубом до 30 июня 2023 года. В это время он играл в Бразилии за «Коринтианс», арендное соглашение с которым истекает 30 июня 2023 года. Контракт Бальбуэна с «Динамо» рассчитан до 2025 года. Он стал игроком бело-голубых в 2021 году, перейдя из английского «Вест Хэма».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» финишировал на девятом месте. Также бело-голубые смогли дойти до полуфинала Пути регионов Кубка России, где уступили тольяттинскому «Акрону» в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что Эдин Джеко не сможет приехать в Россию.

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