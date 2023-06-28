Игрок «Челси» перешел в «Арсенал»

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц перешел из «Челси» в «Арсенал». Об этом сообщается на официальном сайте канониров.

«Кай — игрок высочайшего класса. Он является очень универсальным и умным игроком. Он придаст дополнительную силу нашей полузащите и разнообразит нашу игру. Мы приветствуем Кая и его семью в футбольном клубе «Арсенал». Мы все рады начать работать с ним. Скоро мы начнем предсезонную подготовку», — сказал главный тренер команды Микель Артета.

Хаверц выступал за «Челси» с 2020 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в сезоне-2020/21. Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в €55 млн.

В минувшем сезоне нападающий провел в Английской премьер-лиге (АПЛ) 35 матчей, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Челси» завершил сезон на 12-м месте, а Хаверц стал лучшим бомбардиром команды.

Чемпионом Англии в сезоне-2022/23 стал «Манчестер Сити». Лидировавший большую часть сезона «Арсенал» финишировал вторым.

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