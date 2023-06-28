Боснийский футболист Джеко не сможет приехать в Россию

Боснийский нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко не приедет в Россию на предсезонный турнир. Об этом сообщает Calciomercato.

Дело не в политических взглядах футболиста, как ранее это сообщал турецкий Fotospor. Как утверждает итальянское издание, у этого решения игрока нет политической мотивации. Дело в том, что Джеко договорился с клубом об отпуске.

20 июня Джеко находился в рядах сборной Боснии и Герцеговины. С 20 июня он получил трехнедельный отпуск в клубе и присоединится к команде лишь в середине июля.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 1 по 15 июля. В нем примут участие Фенербахче» (Турция), «Нефтчи» (Азербайджан), «Црвена Звезда» (Сербия) и «Зенит».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

Ранее сообщалось, что российского арбитра пригласили на сбор УЕФА.