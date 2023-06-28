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В «Алании» объяснили, почему не подпишут хавбека Дзагоева

Президент «Алании» Сиукаев заявил, что клуб не рассматривает переход хавбека Дзагоева

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Виталий Невар/РИА Новости

Президент владикавказской «Алании» Руслан Сиукаев объяснил, почему команда не рассматривает вариант с подписанием полузащитника Алана Дзагоева. Слова Сиукаева передает Sport24.

«Мы не рассматриваем его по разным причинам: у тренера есть футболисты, которых хотели бы видеть, и движемся в этом направлении. В принципе, команда укомплектована на 99%. Но может случиться все, что угодно. Трансферное окно еще открыто, и есть время. Мы бы все хотели видеть возвращение Алана», — заявил Сиукаев.

Контракт полузащитника с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. За прошедший сезон в Первой лиге Дзагоев сыграл в 20 матчах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

13 июня издание «БИЗНЕС Online» сообщило, что казанский клуб отказался от продления контракта с Дзагоевым из-за слишком высокой степени травматизма игрока

Дзагоев перешел в «Рубин» летом 2022 года в статусе свободного агента после того, как покинул московский ЦСКА. 32-летний футболист провел за армейский клуб 397 матчей, в которых отметился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Дзагоев — трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка России.

Ранее Дзагоев не приехал на медобследование «Рубина» перед началом тренировочных сборов.

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