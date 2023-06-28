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Представитель игрока «Зенита» Клаудиньо отреагировал на слухи про интерес «Фламенго»

Представитель игрока «Зенита» Клаудиньо Миранда назвал фейком слухи про интерес «Фламенго»

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РИА Новости

Футбольный представитель Гильерме Миранда отреагировал на слухи об интересе клуба из Бразилии «Фламенго» к бразильскому полузащитнику петербургского «Зенита» Клаудиньо. Слова Миранды передает Sport24.

«Клаудиньо может перейти во «Фламенго»? Это фейк», — заявил Миранда.

О том, что Клаудиньо стал главной трансферной целью для бразильского клуба «Фламенго», который желает усилить атакующую линию, сообщил 28 июня журналист Мауро Сезар в Twitter. По его информации, за атакующего полузащитника «Фламенго» готов предложить €12 млн. Если переговоры продвинутся, но «Зенит» не устроит сумма, то «Фламенго» увеличит свое предложение.

Клаудиньо стал игроком петербургской команды летом 2021 года. В текущем сезона он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить пять мячей и сделать 12 голевых передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Соглашение между Клаудиньо и «Зенитом» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в €20 млн.

Ранее издание Time do Povo сообщало, что еще один бразильский легионер «Зенита» может продолжить карьеру на родине.

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