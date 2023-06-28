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Булыкин: хотел бы посмотреть, как Овечкин играет за «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Булыкин заявил о желании посмотреть на хоккеиста Овечкина в футболе

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ХК «Динамо» (Москва)

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин признался, что хотел бы увидеть российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на футбольном поле. Слова экс-игрока приводит «Спорт-Экспресс».

«Я бы еще хотел посмотреть на то, как Александр Овечкин играет за «Динамо». Но, думаю, ему это не особо интересно», — заявил Булыкин.

Овечкин уже принимал участие в футбольном матче, он вышел на поле в товарищеской игре между «Динамо» и «Амкалом» 25 июня 2022 года. Победа досталась клубу Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 5:0. Овечкин появился на поле с первых минут. На 11-й минуте он открыл счет с передачи пяткой Федора Смолова.

В завершившемся сезоне-2022/23 Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю Лиги составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место по этому показателю.

Ранее хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского нападающего Овечкина, ответил, начал ли его клиент готовиться к предстоящему сезону.

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