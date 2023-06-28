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Сразу три итальянских клуба претендуют на российского игрока «Спартака»

Игрок «Спартака» Хлусевич интересен «Лацио», «Дженоа» и «Вероне»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте об интересе трех итальянских клубов к полузащитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу. По словам инсайдера, россиянин привлек внимание со стороны «Лацио», «Дженоа» и «Вероны». 22-летнего футболиста могут арендовать с опцией выкупа за €8 млн. Ди Марцио утверждает также об интересе со стороны португальского «Спортинга».

При этом «Лацио» сперва нужно совершить исходящий трансфер, а «Спортинг» предпочел бы обмен футболистами вместо выплаты денег.

Стоимость Хлусевича оценивается порталом Transfermarkt в €5 млн. Полузащитник выступает за красно-белых с января 2022 года после ухода из тульского «Арсенала».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Хлусевич провел 26 матчей, отметившись тремя результативными передачами.

В сентябре прошлого года полузащитник дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Киргизии. За это время он четыре раза выходил на поле в майке национальной команды, при этом результативными действиями не отметился.

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