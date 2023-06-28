Тренер «Локомотива» высказался о развитии карьеры Дзюбы в новом сезоне

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что нападающий команды Артем Дзюба эмоционален и мотивирован на каждой тренировке команды. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мотивирован ли он? Абсолютно. Неоднократно говорил, что игрок с таким топовым бэкграундом и профессионализмом продолжит серию и будет конкурентоспособен, будет показывать и доказывать всем, что он — один из лидеров РПЛ», — сказал Галактионов.

Летом 2022 года он перешел в турецкую «Адану Демирспор». Всего форвард сыграл четыре матча за клуб, ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а 3 ноября игрок и клуб расторгли контракт.

В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах. Он стал лучшим бомбардиром «Локомотива» в минувшем сезоне. В разгар сезона в клубе сообщили о продлении контракта по схеме 1+1.

Ранее Леонид Слуцкий спародировал скандальное видео Дзюбы.