Месси снялся в телесериале

Нападающий Лионель Месси дебютировал в популярном аргентинском сериале Los Protectores и «удивил» своей игрой коллег. Об этом сообщает Goal.

Сериал посвящен трем футбольным агентам, которые объединяются, чтобы спасти свою карьеру и избежать банкротства. 36-летний футболист появился в первом эпизоде ​​​​второго сезона, где агенты навещают Месси в Париже и предлагают ему предприятие по поддержке молодых игроков.

В августе 2021 года аргентинец после 17 лет в «Барселоне» перебрался в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с французским клубом истек в июне 2023 года.

В последние месяцы игры за парижан Месси испытывал давление и негатив от фанатов. Они также были недовольны отъездом нападающего по ходу сезона на отдых в Саудовскую Аравию. Клубу пришлось отстранить игрока, но после публичных извинений он снова тренировался с основным составом.

Перед летним трансферным окном СМИ сообщали о трех развитиях карьеры нападающего: переходе в «Интер Майами», переезде в Саудовскую Аравию и возвращению в «Барселону». Месси остановил свой выбор на первом варианте.

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