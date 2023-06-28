Защитник «Ростова» высказался о влиянии гегемонии «Зенита» на деградацию футбола

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин ответил на вопрос, влияет ли гегемония петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) на деградацию российского футбола. Слова игрока приводит Metaratings.ru.

«Я думаю, что нет. Почему футбол должен деградировать? Есть команды, которые из года в год становятся чемпионами, и для всех мотивация это изменить. Кто станет чемпионом после «Зенита», принесет большой праздник своим болельщикам. Сейчас все хотят сместить с первого места «Зенит», — заявил Мелехин.

В завершившемся сезоне-2022/23 «Зенит» одержал победу в РПЛ, завоевав титул чемпиона страны в пятый раз подряд.

Подопечные Сергея Семака гарантировали себе золотые медали национального первенства досрочно, после того, как в 26-м туре чемпионата России в домашнем поединке обыграли московский «Спартак» со счетом 3:2.

Всего за 30 туров РПЛ петербургский клуб набрал 70 очков. У ЦСКА, который по итогам сезона расположился на втором месте, 58 баллов. Замкнул тройку лучших «Спартак», набравший 54 очка.

Ранее новичок «Зенита» Ду Кейрос рассказал, какой матч в России ждет больше всего.