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Экс-игрок «Спартака» рассказал, что нужно команде для борьбы с «Зенитом»

Экс-игрок «Спартака» Кечинов заявил, что команде нужны футболисты серьезного уровня

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Московскому «Спартаку» для борьбы с петербургским «Зенитом» нужно провести хорошую трансферную кампанию. Такое мнение в комментарии «Евро-Футбол.Ру» высказал бывший футболист красно-белых Валерий Кечинов.

«Усиление однозначно нужно, причем в каждую позицию, если команда хочет конкурировать с «Зенитом» и бороться за золотые медали. Причем нужны футболисты серьезного уровня», — заявил Кечинов.

С лета 2022 года московский клуб возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством «Спартак» проиграл «Зениту» матч за Суперкубок России. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) столичная команда стала третьей, уступив «Зениту», который выиграл пятое подряд чемпионство, 16 очков.

Также красно-белые не смогли защитить титул обладателя Кубка России. «Спартак» вылетел из розыгрыша турнира сезона-2022/23 на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов, проиграв на выезде тольяттинскому «Акрону» со счетом 2:1.

В новом сезоне РПЛ в первом туре «Спартак» сыграет дома с «Оренбургом». В группе Пути РПЛ Кубка России красно-белые сразятся с «Краснодаром», московским «Динамо» и «Пари НН».

Ранее бывший футболист краснодарской «Кубани» Алексей Селин рассказал, что нужно московскому «Спартаку» для борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге.

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