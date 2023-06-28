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Новичок «Зенита» рассказал, какой матч в России ждет больше всего

Новичок «Зенита» Ду Кейрос признался, что с нетерпением ждет игру против «Спартака»

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Reinaldo Reginato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейрос признался, что ждет игры против «Спартака». Его слова передает «Чемпионат».

«Не так много было возможностей обсуждать чемпионат России. Но личное наблюдение таково, что российский чемпионат более силовой. Игроки более развиты физически, на поле много борьбы.

Успели ли партнеры рассказать, кто главный соперник в России? Они уже сказали, что игры со «Спартаком» — самое принципиальное противостояние для «Зенита» в чемпионате России. С нетерпением жду этот матч, когда будет возможность испытать это самому», — сказал полузащитник.

23 июня бразилец присоединился к «Зениту» и провел первую тренировку.

В зимнее межсезонье в результате двустороннего обмена с «Коринтиансом» «Зенит» договорился о покупке 19-летнего центрального защитника Роберта Ренана. С ним был подписан контракт на пять сезонов. Было объявлено об участии в этой сделке Ду Кейроса. Соглашение с 22-летним полузащитником вступило в силу летом.

«Спартак» примет «Зенит» в 5 туре сезона-2023/24 чемпионата России.

Ранее Алексей Селин рассказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство в РПЛ.

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