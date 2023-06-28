Глушаков рассказал о предложениях от зарубежных клубов

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков, который находится в статусе свободного агента, рассказал, что пока ничего не может сказать о том, где продолжит свою карьеру. Слова игрока приводит «Матч ТВ».

«Посмотрим, видно будет. Конкретики нет. Есть предпосылки, что-то, куда-то — пока общаемся. Чуть-чуть время дайте, и все будет нормально. Есть ли зарубежные варианты? Есть. Это ближайшее зарубежье, очень много [вариантов]», — заявил Глушаков.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России. После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020 покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Последним клубом Глушакова стал «Пари НН», куда футболист перешел в зимнее трансферное окно 2023 года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 36-летний Глушаков провел в составе «Пари НН» девять матчей и забил один мяч.

Всего в сезоне-2022/23 футболист провел 28 матчей, в которых отличился два раза и записал на счет одну результативную передачу.

Ранее Глушаков рассказал, что не думает о завершении карьеры в сборной России.