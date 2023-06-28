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Тарасова сделала заявление по поводу новостей о своем здоровье

Тарасова призвала не смотреть и не слушать новости о своем здоровье

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РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на частое появление новостей СМИ о ее проблемах со здоровьем и обращении в скорую помощь. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Перестаньте слушать это и смотреть. Уже не могу просто зайти к врачу, например, взять направление на пенталгин. Уже не знаю как мне жить. И чего ко мне привязались? Пусть за собой следят!» — сказала Тарасова.

В июне в СМИ появлялись сообщения о постоянных обращениях Тарасовой в скорую помощь из-за повышенного давления. Также сообщалось о потере сознания тренером.

Зимой у Тарасовой возникали проблемы со здоровьем во время съемок в шоу «Ледниковый период».

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года тренер совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Татьяна Тарасова назвала новое видео проходящего реабилитацию Романа Костомарова событием.

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