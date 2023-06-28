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Фетисов об извинениях главы IIHF Тардифа: не того назвали Гондурасом

Фетисов назвал главу IIHF Тардифа марионеточным парнем за его извинения после скандала с Мичковым

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов считает, что извинения главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа за отсутствие российского хоккеиста Матвея Мичкова в материале о предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ни к чему не приведут. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Что думаю об извинениях Тардифа, если Мичкова до сих пор не добавили в материал? Не того назвали Гондурасом. Президент федерации не имеет права делать эти манипуляции, если он настоящий президент. Тардиф — совсем марионеточный парень. Дешевые вещи по большому счету. Его извинения ни к чему не приведут. Наоборот, все еще хуже. Извиняется, а делает наоборот. Печально это все», — сказал Фетисов.

61-й драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле (США). Как сообщали СМИ, Мичков сейчас находится в Америке и проходит собеседования с клубами.

Мичков этот сезон провел в «Сочи», перебравшись из петербургского СКА на правах аренды. Он отыграл за южан 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач.

Ранее Люк Тардиф обвинил российскую прессу в разжигании скандала вокруг Мичкова

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