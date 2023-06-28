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Портал «Чемпионат» запустил народное голосование за лучшего футболиста РПЛ

Портал «Чемпионат» предложил читателям выбрать лучшего молодого футболиста РПЛ сезона

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Александр Вильф/РИА Новости

Спортивный портал «Чемпионат» запускает народное голосование и предлагает читателям выбрать своего героя сезона и проголосовать за лучшего молодого футболиста в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сайте или в Теlegram-канале.

Победителя голосования ждет премия «Лучший молодой футболист РПЛ в сезоне 2022/2023 по выбору читателей и болельщиков». Свой голос можно отдать до 5 июля, сообщает «Чемпионат».

Сегодня же были подведены итоги голосования за лучшего молодого футболиста сезона в РПЛ, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России.

Самым ярким молодым игроком по итогам голосования тренеров и капитанов команд стал 18-летний полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Пиняев.

Футболист набрал 90 баллов и опередил основных преследователей в лице нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и хавбека «Спартака» Руслана Литвинова.

Изучить весь рейтинг лучших молодых футболистов России можно на странице спецпроекта «Будущее футбола».

Напомним, в сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне — «Ахмата»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).

Ранее футбольный агент Паулу Барбоза высказал мнение, что политическая ситуация в России не повлияет на трансферы легионеров.

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