Кокорин на тюремном жаргоне обратился к «Барселоне»

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин возмутился последним постом в официальном аккаунте «Барселоны» и оставил свой комментарий. Футболисту не понравилось то, что испанский клуб в своих соцсетях опубликовал фото, на котором на стадионе Йохана Кройффа, где играют «Барселона Б» и женская команда, подняты восемь радужных флагов в честь дня борьбы с гомофобией. В «Барселоне» сообщили, что не сделали это на основном стадионе «Камп Ноу» из-за работ по реконструкции. Сине-гранатовые также поменяли аватары на данную фотографию, но не во всех регионах.

Кокорин написал под постом «Барселоны»: «Моросите прямо».

Кокорин выступает за «Фиорентину» с 2021 года. Прошлым летом россиянин на правах аренды стал игроком кипрского «Ариса». Его контракт был рассчитан до июня 2023 года. В клубе не раз говорили о своем желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах чемпионата Кипра, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл местный чемпионат.

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