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Ветеран ЦСКА заявил, что Дзюбе надо заканчивать с футболом и не позориться

Экс-футболист ЦСКА Пономарев заявил, что следующий сезон станет для Дзюбы завершающим

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ФК «Локомотив»

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что следующий сезон станет для нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы последним на высоком уровне. Его слова приводит РИА Новости.

«Этот cезон получилcя для Дзюбы очень удачным. Не ждал от него такой прыти, но это редко бывает cнова. Человек уже заканчивает cвою cпортивную карьеру. Может быть, он кое-как отыграет поcледний год, но на большее его не хватит. Он игрок не такого клаccа, как Роналду или Меccи.

У него уже тот возраст, который говорит ему, что пора заканчивать. Думаю, этот сезон будет для него завершающим и он закончит свою карьеру в «Локомотиве». Больше его никуда не возьмут. Надо заканчивать и не позориться», — сказал Пономарев.

34-летний нападающий пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с «железнодорожниками» до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

В прошлом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее тренер «Локомотива» попросил Дзюбу уменьшить количество нецензурной лексики.

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