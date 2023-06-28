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Легенда UFC призвал Маска сбросить девять килограммов перед боем с Цукербергом

Экс-чемпион UFC Сехудо назвал большой вес Маска его главным преимуществом над Цукербергом

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Global Look Press

Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе, олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо заявил, что большой вес Илона Маска может дать ему решающее преимущество в поединке против Марка Цукерберга. Об этом спортсмен заявил на своем Youtube-канале.

«Что меня пугает, так это большой вес Илона Маска. Я бы попросил его скинуть примерно 15-20 фунтов (семь-девять кг — «Газета.Ru»). Илон сейчас весит около 200 фунтов (91 кг), а Марк — примерно 150-160 фунтов (70-72 кг)», — отметил Сехудо.

Экс-чемпион UFC сообщил, что будет поддерживать в поединке основателя Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы с Цукербергом подписаны друг на друга в соцсетях. Мне кажется, у него хороший бросок», — сказал Сехудо.

Маск предложил Цукербергу сразиться в октагоне на арене в Лас-Вегасе, когда стало известно, что Meta разрабатывает свой аналог Twitter. 39-летний IT-бизнесмен ответил согласием.

В рамках подготовки оба соперника провели тренировочный поединок с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом.

Ранее Маск предложил правила для боя с Цукербергом.

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