36-летний Глушаков не завершает карьеру в сборной России

Бывший футболист «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков рассказал, что не думает о завершении карьеры в национальной команде. Его слова передает «Матч ТВ».

«Конечно, слежу за сборной. Но сейчас нечего комментировать. Сборная без матчей, без турниров.

Давайте подождем вообще, будет национальная команда или нет, когда и какие у нее матчи будут. От этого и будем отталкиваться. Карьера в сборной? Я вообще ничего не заканчиваю», — сказал Глушаков.

18 июня 36‑летний полузащитник покинул «Пари НН» и теперь находится в статусе свободного агента. Последний раз он вызывался в сборную России осенью 2021 года, но не смог сыграть из‑за травмы. В активе Глушакова 57 матчей в составе национальной команды, в которых он забил пять мячей.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Украина потребовала исключить Россию из УЕФА и ФИФА.