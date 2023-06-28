Ведущие российские теннисисты получили номера посева на Уимблдоне

Семь российских теннисистов оказались в числе сеяных игроков в основной сетке Уимблдона, который пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба и лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

В мужской сетке сеяными игроками стали Даниил Медведев (3) и Андрей Рублев (7). 23 июня Карен Хачанов, занимающий 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), снялся с турнира из-за стрессового перелома.

В женcкой cетке номера поcева получили Дарья Каcаткина (11), Вероника Кудерметова (12), Людмила Cамcонова (15), Екатерина Алекcандрова (21) и Анаcтаcия Потапова (22).

«Би-би-си» сообщила, что организаторы Уимблдона ужесточили требования допуска российских и белорусских теннисистов к участию в турнире, потребовав от них доказательства расторжения спонсорских контрактов с компаниями, которые входят в санкционные списки. Нововведения в регламент были внесены под давлением правительства Великобритании.

Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Россияне и белорусы будут допущены на турнир, если подпишут декларацию о нейтральности. В 2022 году российским и белорусским теннисистам отказали в праве принять участие в Уимблдоне.

Ранее агент теннисиста Медведева высказался об ужесточении допуска к Уимблдону.