Депутат о футболисте «Зенита»: не хочет приезжать, пусть не приезжает

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев не видит причин для легионеров футбольных клубов не возвращаться в Россию. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Вендел не cпешит возвращатьcя в «Зенит», а Ленини подумывает об уходе из «Краcнодара»? Не хочет приезжать, пуcть не приезжает. В каждой cтране еcть cвои оcобенноcти. В CША, вон, тоже не вcе cпокойно. Но кто хочет, приезжает, кто не хочет — не приезжает.

В Европе, согласитесь, не все спокойно, в арабских странах. Но туда же едут спортсмены. Кому нравится играть в России, кому дорога своя команда, тот будет играть.

В России сейчас достаточно спокойно. Не вижу причин не ехать играть в Россию, если у тебя подписан контракт», — сказал депутат.

Вендел выступает за петербургский «Зенит» с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Кевин Ленини играет за «Краснодар» с 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 24 матча в составе «быков», отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее агент заявил, что на легионера «Зенита» не будет спроса в Европе из-за его поведения.